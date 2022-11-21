Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.



Bursa ile İstanbul arasında 13.30 ile 15.25 arasındaki 4 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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