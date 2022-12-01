Bursa'da 112 ekipleri acil vakalara kısa sürede ulaşıyor

BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, acil vakalara kentlerde 10, kırsalda ise 30 dakikada ulaşma oranlarında yüzde 90'ın üzerine çıkıldığını ve gelişmiş ülkelerdeki ulaşma sürelerinin yakalandığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, acil sağlık hizmetlerinin hayat ile ölüm arasındaki ince çizgi üzerinde özveriyle görev yaptıklarını ifade etti.

Bu hizmetin, şehir merkezlerinden en uç noktalardaki köylere kadar uzanan çok büyük bir hizmet olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, "Hasta ve yaralılara her türlü coğrafi ve iklim şartlarında en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla cansiparane hareket etmektedirler. Bu alanda Bursa 112'mizde, yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekiplerle vakalara kentlerde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 90'ın üzerine çıkarılarak, gelişmiş ülkelerdeki ulaşma süreleri yakalanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa 112'nin 1254 personeliyle kesintisiz acil sağlık hizmeti sunduğunu aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"96 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz, 143 normal 2 de motosiklet ambulans ile vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunu yaparken personellerimiz büyük bir özveri ve gayret ile çalışıyorlar. Bu hafta vesilesiyle bütün 112 personelimizin haftası kutlu olsun diyor, Bursa'da acil sağlık hizmetleri sürecinin yönetilmesinde emeği olan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Trafikte ambulanslara yol verilmesi konusunda da uyarılarda bulunan Yavuzyılmaz, "Trafikte ambulans siren sesini duyduğunuzda sakin olun. Hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Mümkünse aracınızı yolun kenarına çekin. Kavşaktaysanız yola çıkmadan ambulansın geçmesini bekleyin. Yol açmak için şerit değiştirecekseniz mutlaka kurallara uyun. Sinyal kullanın. Ambulans güvenle geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Ambulansın peşinde sürat yapmayın ve uygun fren mesafesi bırakın." ifadelerini kullandı.

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