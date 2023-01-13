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Bursa'da parasını dolandırıcılara kaptırmak üzere olan yaşlı adamı polis kurtardı

AA

Bursa'da parasını dolandırıcılara kaptırmak üzere olan yaşlı adamı polis kurtardı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendini polis olarak tanıtan kişiyle buluşan yaşlı adam, çocuklarının ihbarı üzerine polisin müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

İlçede yaşayan G.K'ye (80) telefonla ulaşan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. G.K'den bankadaki tüm parasını çekerek kendilerine vermesini isteyen şüpheliler, aksi takdirde hakkında işlem başlatılacağı yalanıyla onu korkuttu.

Evinden çıkarak bankaya gelen ve hesabından 80 bin avro çeken G.K, daha sonra buluşma noktasına gitti.

İnegöl Belediyesi yakınında zanlıları bekleyen G.K'ye telefonla ulaşan çocukları, babalarının durumundan şüphelenerek emniyet ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine G.K'nin yanına gelen polisleri gören dolandırıcı kaçtı.

Yaşlı adamın dolandırılmasını önleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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