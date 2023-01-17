Bursa'da inşaat malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde inşaat malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Yunuseli Mahallesi'nde bir firmaya ait, inşaat malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alandaki paletlere de sıçrayarak büyüyen yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Lodosun etkisiyle iş yerinin arka kısmındaki ağaçlık bölgeye sıçrama riski bulunan alevler, ekiplerin çabasıyla söndürüldü.



Yangında, iş yerinde depolanan bazı inşaat malzemeleri hasar gördü.



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