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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da inşaat malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

AA

Bursa'da inşaat malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde inşaat malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Yunuseli Mahallesi'nde bir firmaya ait, inşaat malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alandaki paletlere de sıçrayarak büyüyen yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Lodosun etkisiyle iş yerinin arka kısmındaki ağaçlık bölgeye sıçrama riski bulunan alevler, ekiplerin çabasıyla söndürüldü.

Yangında, iş yerinde depolanan bazı inşaat malzemeleri hasar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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