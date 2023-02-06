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Güney Marmara'daki illerden deprem bölgesine destek gönderildi

AA

Güney Marmara'daki illerden deprem bölgesine destek gönderildi

BURSA (AA) - Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te hazırlık yapan ekipler, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illere ulaşmak üzere yola çıktı.

AFAD Bursa İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa Büyükşehir ile Osmangazi ve Yıldırım belediyelerinden ekipler bölgeye sevk edildi.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri depremin yaralarını sarmak için Malatya'ya hareket etti.

Osmangazi Belediyesinden 6 araç ve 38 arama kurtarma personel, Yıldırım Belediyesinden 6 araç ve 30 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgesine gitmek için yola çıktı.

- Yalova'dan 39 tır yardım malzemesi gönderiliyor

Yalova'dan deprem bölgesine yardım malzemeleri ve 100'ün üzerinde arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AFAD Yalova İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında deprem bölgesine gönderilecek 39 tırdan 10'u yola çıkarıldı. İçinde çadır, battaniye, çarşaf ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırlardan kalan 29'unun da gün içinde yüklenerek yola çıkarılması planlanıyor.

AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Karakaş, gazetecilere, il genelinde AFAD, UMKE, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 100'ün üzerinde arama kurtarma ekibinin bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Karakaş, "Deprem bilgisinin gelmesi akabinde kriz merkezimizde görevimize başladık. Şimdiye kadar 12 araçla 100'ün üzerinde personel gönderdik. AFAD lojistik deposunda bulunan çadır ve battaniyelerimizin sevkiyatı başlamıştır." dedi.

Yalova, Çiftlikköy, Çınarcık belediyelerine ait itfaiye ve arama kurtarma ekipleri ile gönüllü olan K77, MAGDER, İHH, ANDA ve AKSA arama kurtarma ekipleri de bölgeye hareket etti.

- Balıkesir Valisi Şıldak koordinasyonu sağlamak için bölgeye gidiyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Başkan Yücel Yılmaz, Osmaniye'de deprem bölgesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla bölgeye gidiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği, 4 araç, 15 personel, 2 arama kurtarma köpeği ile deprem bölgesine hareket etti.

Balıkesir Büyükşehir Başkan Yılmaz, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahada. Yola çıkan arkadaşlarımız öncü birlik. Şartlara bağlı olarak takviye ekiplerimizin bölgeye sevki devam edecek. Rabb'im, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." diye konuştu.

Ayrıca, genel merkezi Bandırma ilçesinde bulunan 911 Arama Kurtarma Derneği de 35 kişilik ekiple deprem bölgesine doğru yola çıktı.

- Eskişehir'den bölgeye arama kurtarma ekipleri gidiyor

AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ile kentteki arama ve kurtarma ekiplerinden oluşan 116 kişi ve 20 araç Adana ve Kahramanmaraş'a hareket etti.

- Bilecik'te yardım malzemeleri toplanıyor

Bilecik'ten deprem bölgesine çok sayıda yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Valilik, Belediye ve STK'lerin öncülüğünde seferberlik başlatıldı. Şehrin belirli bölgelerine kurulan stant ve alanlarda bölgeye gönderilecek yiyecek ve giyecek malzemeleri toplandı.

Ayrıca çok sayıda vatandaş da Kızılay'ın kurduğu stantta kan verdi.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, AA muhabirine, "Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen yardımları muhtarlık binalarımızda, kent konseyi binamızda ve Atatürk Parkı'nda toplamaya devam ediyoruz." dedi.

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