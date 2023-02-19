Bursa'da altından sokak geçen bina görenleri şaşırtıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde üç katlı binanın altından sokak geçiyor.

İlçeye bağlı İntizam Mahallesi'nde bulunan üç katlı apartmanın altından geçen tünel şeklindeki Dikleme Sokak'ın devamı, Kanara ile Kuruçeşme sokaklarıyla birleşiyor.



Sokak, vatandaşlar tarafından araç ve yaya geçişi için kullanılıyor ve bir tarafında da otopark alanı bulunuyor.



Yaklaşık 35 yıl önce inşa edilen apartmanın giriş kapısı da otopark tarafında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.