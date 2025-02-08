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        Bursaspor Yörsan - Fenerbahçe Beko: 97-98

        SALON:TofaşHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat CinerBURSASPOR YÖRSAN: Mutaf 32, Grantham 7, Michineau 31, Brown 10, Sharma 8, Berkay Candan 6, Ömer Utku Al 3, Gavrilovic FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 20, Tarık Biberovic 17, Sertaç Şanlı 13, Guduric 3, Metecan Birsen, Mccollum 14, Baldwin 6, Hall 4, Melli 13, Colson 4, Melih Mahmutoğlu 41'İNCİ PERİYOT: 22-25DEVRE: 44-433'ÜNCÜ PERİYOT: 62-59NORMAL SÜRE: 88-88UZATMA: 97-985 FAULLE ÇIKANLAR: 39.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 23:21 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:25
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        Bursaspor Yörsan - Fenerbahçe Beko: 97-98
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        SALON:Tofaş

        HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

        BURSASPOR YÖRSAN: Mutaf 32, Grantham 7, Michineau 31, Brown 10, Sharma 8, Berkay Candan 6, Ömer Utku Al 3, Gavrilovic

        FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 20, Tarık Biberovic 17, Sertaç Şanlı 13, Guduric 3, Metecan Birsen, Mccollum 14, Baldwin 6, Hall 4, Melli 13, Colson 4, Melih Mahmutoğlu 4

        1’İNCİ PERİYOT: 22-25

        DEVRE: 44-43

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-59

        NORMAL SÜRE: 88-88

        UZATMA: 97-98

        5 FAULLE ÇIKANLAR: 39.25 Brown, 39.24 Sharma (Bursaspor Yörsan)

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci hafta karşılaşmasında Bursaspor Yörsan, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko’ya normal süresi 88-88 biten maçta uzatma periyodunda 98-97 yenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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