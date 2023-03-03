İnegöl Hayvan Pazarı çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan hayvan pazarının, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çevre illerden bazılarında tespit edilen şap hastalığı nedeniyle İnegöl Hayvan Pazarı'nın tedbir amaçlı 23 Mart'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

Açıklamada, konuyla ilgili İnegöl'de hastalık emaresine rastlanmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.