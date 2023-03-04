İznik'te kontrolden çıkarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Murat G. (44) idaresindeki 34 TL 4099 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir kara yolunun 2. kilometresindeki Sarı Konaklar mevkisi yakınında virajı alamayıp toprak yığınının üzerine devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekibinin yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazalı araç ise bulunduğu yerden çekiciyle götürüldü.

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