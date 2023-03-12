Bursa'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yenişehir-Bilecik kara yolunun 15'inci kilometresinde, kırsal İncirli Mahallesi yakınlarında Hamza Kaya (22) idaresindeki 16 AFN 963 plakalı otomobille karşı istikametten gelen M.B. (55) yönetimindeki 09 AS 903 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Araçlarda sıkışan yaralı sürücü M.B. ile D.İ. (24) ve A.P. (60), ekiplerce çıkarılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Kaya'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.



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