Bursa'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yaya geçidinde çarptığı 1 kişi yaralandı.
Ufuk S. (36) idaresindeki 16 BID 977 plakalı otomobil, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
Kazada yaya Burak A. (30) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Burak A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
