Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yaya geçidinde çarptığı 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 01:09 Güncelleme: 09.02.2026 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yaya geçidinde çarptığı 1 kişi yaralandı.

        Ufuk S. (36) idaresindeki 16 BID 977 plakalı otomobil, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.

        Kazada yaya Burak A. (30) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Burak A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil yayalara çarptı: 1 yaralı
        Bursa'da otomobil yayalara çarptı: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı
        Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı
        Osmangazi'de 300 karateci kuşak sevinci yaşadı
        Osmangazi'de 300 karateci kuşak sevinci yaşadı
        Osmangazi'de kreş sayısı 5'e yükseldi Belediye Başkanı Erkan Aydın: "Osmang...
        Osmangazi'de kreş sayısı 5'e yükseldi Belediye Başkanı Erkan Aydın: "Osmang...
        Bursa'da sahte alkol operasyonu: 135 litre etil alkol ele geçirildi
        Bursa'da sahte alkol operasyonu: 135 litre etil alkol ele geçirildi
        Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu
        Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu