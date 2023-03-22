Bursa'da iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele temalı fikir yarışmasının başvuruları başladı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla toplam 105 bin lira ödüllü fikir yarışmasında başvurular başladı.



Su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, şebekedeki su kayıp kaçaklarının kontrolü, dere ıslahı gibi konularda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla "Aklım, Fikrim Bursa" teması ile İdeathon Fikir Yarışması tanıtıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışma için başvurular 14 Nisan cuma günü bitecek. Yarışmaya, 18-39 yaş grubundan en az 5 veya 7 kişiden oluşan ekipler halinde katılabilecek. Başvurular arasından yapılacak ön elemenin ardından seçilen en fazla 15 ekip yarışmaya davet edilecek.

Belediyenin Encümen Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Kuraklıkla mücadelenin önemine değinen Aktaş, "Bursa'da yağışın son 30 yıl dikkate alındığında yüzde 40, 2022 yılına göre yüzde 30 oranında azalmasına bağlı olarak, yer altındaki, yüzeysel su kaynaklarında ciddi azalmalar görülmüştür." diye konuştu.



Aktaş, Türkiye'de yeşil sıfatıyla anılan Bursa'da önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Şehrimizi iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kuraklığa karşı dirençli hale getirmek için, su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, su tasarrufu, su kaynaklarının korunması, tarımsal sulamada su kaybının en aza indirilmesi, dere ıslahı ve benzeri konularda yeni projeler geliştirmesi gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Bursa'da iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda fikir geliştirme ve proje üretme yarışması düzenliyoruz. Zaten bu konuda tüm çalışmaların paydaşlarla beraber birkaç grup tarafında değil bütün taraflar tarafından hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yarışmanın ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bugün başlayan yarışmaya iklim değişikliği ve kuraklık konusunda ilgi duyan, fikir geliştirmek ve proje üretmek isteyenler, müracaatlarını belediyemiz internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler."



Farkındalık oluşturmak ve proje üretilmesine katkı sağlamak için başlattıkları yarışmanın çok önemli olduğunu ifade eden Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Suyumuza sahip çıkalım. Evlatlarımıza daha güzel bir dünya bırakalım. Yarınlarımız daha güzel olsun. Lütfen bu tasarruf kelimesini tekrar tekrar ifade ettiğimizde de birileri sanki olağanüstü bir sıkıntı varmış da ondan dolayı bir tasarruf sözünü sarf ediyoruz gibi bir algıyla kamuoyunu lütfen yanıltmasınlar. Suyun çok siyaset üstü bir kavram olduğunu, çevrenin, doğanın, iklim değişikliğinin çok siyaset üstü bir kavram olduğunu, yaşadığımız şehrin hepimize ait bir şehir olduğunu ve dolayısıyla hep beraber de sahip çıkmamız gerektiğini burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum."



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