Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Deniz Turgut, Hüseyin Tetik
Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 65 Özgür Sert), Muhammet Furkan Özhan (Dk.46 Sefa Akgün), Batuhan Artarslan (Dk. 86 Fırat Şaşi), Estrela, Rosheuvel, Eren Tozlu
Gençlerbirliği: Nurullah Angeler, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Mete Kaan Demir (Dk. 86 Bangoura), Enes Keskin, Buğra Çağıran, Erkan Eyibil ( Dk. 46 Abdullah Durak), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 65 Akabueze), Doukara (Dk. 86 Ayovi)
Gol: Dk. 45+3 Buğra Çağıran (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 64 Sefa Akgün (Erzurumspor FK), Dk. 90 Yasin Güreler (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 61 Estrela (Erzurumspor FK)
BURSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasındaki Erzurumspor FK-Gençlerbirliği mücadelesini, konuk ekip 1-0 kazandı.