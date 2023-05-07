Futbol: Spor Toto 1. Lig

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Deniz Turgut, Hüseyin Tetik

Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 65 Özgür Sert), Muhammet Furkan Özhan (Dk.46 Sefa Akgün), Batuhan Artarslan (Dk. 86 Fırat Şaşi), Estrela, Rosheuvel, Eren Tozlu

Gençlerbirliği: Nurullah Angeler, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Mete Kaan Demir (Dk. 86 Bangoura), Enes Keskin, Buğra Çağıran, Erkan Eyibil ( Dk. 46 Abdullah Durak), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 65 Akabueze), Doukara (Dk. 86 Ayovi)

Gol: Dk. 45+3 Buğra Çağıran (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 64 Sefa Akgün (Erzurumspor FK), Dk. 90 Yasin Güreler (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 61 Estrela (Erzurumspor FK)





BURSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasındaki Erzurumspor FK-Gençlerbirliği mücadelesini, konuk ekip 1-0 kazandı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.