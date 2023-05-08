Bursa'da 6 bin 862 sandıkta 2 milyon 367 bin 628 seçmen oy kullanacak

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BURSA (AA) - Bursa Valiliği, bin 141 sandık bölgesi ve 6 bin 862 sandıkta 2 milyon 367 bin 628 seçmenin oy kullanacağını bildirdi.



Bursa Valiliği, 14 Mayıs pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği genel seçimleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, il genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda hareket edileceği bildirildi.

Bin 141 sandık bölgesi ve 6 bin 862 sandıkta 2 milyon 367 bin 628 seçmenin oy kullanacağı seçimlerde, İl Emniyet Müdürlüğünden 8 bin 82 personel ve bin 100 araç, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 525 personel ve 464 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10 bin 745 personel ve bin 582 aracın seçim güvenliği kapsamında görev yapacağı belirtildi.

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