Bursa'da çekyatta uyuyan babasını tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

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BURSA (AA) - Bursa'da babasını uyurken silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emirhan Şirinel (23), olayda yaşamını yitiren Erkan Şirinel'nin ablası Füsun Şirinel ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını yineleyen savcı, sanığın "üst soya ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Füsun Şirinel ve avukatı da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin isnat edilen suçu, yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Sanık için alınan raporların hükme elverişli olmadığını belirten avukat, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Emirhan Şirinel ise karar öncesi son savunmasında, pişmanlık duyduğunu ifade ederek, "Aileme layık bir evlat olamadım. Uzman çavuş olma hayalim vardı ancak o da gerçekleşmeyecek. Üzgünüm, verilecek karara saygılıyım." dedi.

Mahkeme heyeti sanığın "üst soya ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- Olay

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlık Sokağı'ndaki evinde, 18 Mart 2022 gecesi Erkan Şirinel'in (45) intihar ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edilmişti. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şirinel'in oturma odasındaki koltukta tüfekle vurularak öldüğünü belirlemişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Şirinel'in eşi Pınar Şirinel ve olay sırasında evde olmadığını iddia eden oğlu Emirhan Şirinel'i gözaltına almıştı.

Kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermediği gerekçesiyle tartıştığı babasını çekyatta uyurken tüfekle vurduğunu itiraf eden Emirhan Şirinel tutuklanmış, annesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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