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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Bağlarbaşı'nda konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Bağlarbaşı'nda konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hani sizin huzurunuza gelip pahalılıktan şikayet edenler, 'Biz milletin hakkını savunuyoruz' diyen CHP'li belediyeler var ya şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu CHP'li belediyeler satıyor. Türkiye'nin en pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. Onu da geçtim Türkiye'nin en pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor." dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ne Kapadokya rengi Togg ile gelen Varank, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Daha sonra mahalle meydanında vatandaşlara hitap eden Varank, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milleti hak ettiği hizmetlerle buluşturmanın derdinde olduklarını söyledi.

Varank, yerli ve milli projelerle vatandaşın karşısına çıktıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızı herhalde size anlatmama gerek yok. Sizin bağrınızdan çıktı. O sahici bir lider, maket lider değil ha. Tiyatro oynayan lider değil ha. Sevince de gerçek sever. Kızınca da gerçek kızar. Dert edince de gerçekten dert eder. İşte o lideri size anlatmama gerek yok. 21 yıldır Bursa'yı nerelere getirdiğini, Osmangazi'yi nerelere getirdiğini, Türkiye'yi nerelere getirdiğini aslında anlatmama gerek yok. Siz bunların içinde yaşıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin otomobilini üretirken, muhalefetin eleştirilerde bulunduğunu anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne dediler? 'Yapamazsınız.' dediler. Biz araçları tanıttık. Bu sefer dediler ki 'Hani bunun fabrikası nerede?' Fabrikasının temelini attık. Dediler ki 'Bu fabrika bitmez. Siz bunu fay hattına kurdunuz.' Fabrikayı bitirdik. Bu sefer dediler ki 'Bunun içinde üretim bantları yok. Siz bizi kandırıyorsunuz.' Araçlar yollara çıkmaya başladı. Bu sefer de dediler ki 'Siz bunları İtalya'dan getiriyorsunuz. Birkaç tane araç var. Bunlar da İtalya'dan geliyor.' Karşımızda o kadar cahil bir muhalefet var ki ne dünyayı biliyorlar ne Türkiye'yi biliyorlar ne Bursa'yı biliyorlar ne Gemlik'i biliyorlar. Bunlar ne zannediyormuş biliyor musunuz? Gemlik'i İtalya'da zannediyormuş ama Gemlik, Bursa'da biz onlara Gemlik'i de Bursa'yı da Türkiye'yi de Allah'ın izniyle öğreteceğiz."

- "Biz milletimizi düşünüyoruz"

Varank, CHP'li belediyelerin Türkiye'nin en büyük şehirlerini yönettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Hani sizin huzurunuza gelip pahalılıktan şikayet edenler, 'Biz milletin hakkını savunuyoruz' diyen CHP'li belediyeler var ya şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu CHP'li belediyeler satıyor. Türkiye'nin en pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. Onu da geçtim Türkiye'nin en pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor. Şimdi bu insanlar çıkmışlar diyorlar ki 'Biz milleti düşünüyoruz.' Hiç kusura bakmayın. Sizin kimi düşündüğünüzü biz biliyoruz. Biz milletimizi düşünüyoruz. Milletimizle beraberiz. Onun için bu projeleri gerçekleştiriyoruz."

Türkiye'nin, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine değinen Varank, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de doğal gazı keşfettik. Şimdi doğal gazın refahını vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Sadece bu ay sıfır lira değil ha. Önümüzdeki 1 yıl boyunca 25 metreküpe kadar doğal gaz bedava. Türkiye'nin en pahalı suyunu satanlara inat, biz doğal gazı bu ay sıfır lira yaptık. Neden? Çünkü vatandaşımızın imkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Evet enflasyon var. Bununla ilgili mücadelede bu imkanları vatandaşımıza sağlayarak bir nebze olsun onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Siz bizim arkamızda durursanız, bizi desteklerseniz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durursanız, çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Bursa'yı, bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

- "Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirmek için yine bir kaseti devreye soktular"

Bakan Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlar sadece yapmadıkları, yaptırmadıkları gibi şu anda Türkiye'yi büyük bir felakete sürüklemeye çalışıyorlar. Kirli pazarlıklar içerisindeler. Türkiye'nin düşmanı terör örgütleriyle pazarlıklar içerisindeler. Bu ülkede biz FETÖ belasını temizlemek için çok mücadele ettik. Onların çoğu yurt dışına kaçtı. 17-25 Aralık döneminde, 15 Temmuz darbe girişiminde hep bu memleketin aleyhine çalıştılar. Hep bu memleketi yıkmak için uğraştılar. Biz onların hepsine gerekli cevabı verdik. Yurt dışına kaçtı birçoğu. Bugün geldiğimiz noktada bu Kemal Kılıçdaroğlu var ya iktidara gelebilmek için kendi aralarındaki kirli pazarlıkların yanında şimdi FETÖ'yle pazarlık ediyor. Kendisi bir kaset kumpasıyla Cumhuriyet Halk Partisinin başına geçti. O kaset kumpaslarını, o montaj kasetleri hep FETÖ'cüler kullanıyordu. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Rakibi olan Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirmek için yine bir kaseti devreye soktular. Onu da adaylıktan vazgeçirdiler. İşte bunlar hep FETÖ taktikleri. FETÖ'nün bu ülkeyi teslim almak üzere kullandığı enstrümanlar. Bizim milletimiz terör örgütlerine müsaade etmez. FETÖ'cülerin borusu bu ülkede bir daha ötsün istemez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye gemisini rotasında tutabilmek için en büyük tecrübeye sahip kaptan olduğunu belirten Varank, Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta yeniden "kaptan köşkü"ne oturtacaklarını dile getirdi.

Mecliste de güçlü olmak için Cumhur İttifakı'nın birinci çıkacağını ifade eden Varank, "Seçime iki gün kaldı. Çok çalışmamız lazım. 'İki günden ne olur?' demememiz lazım. Eş, dost, akraba, herkesi arayacağız. Telefon rehberimizi açacağız. Oradaki her bir arkadaşımızı arayacağız." dedi.

Varank'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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