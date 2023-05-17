Orhangazi'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi Otogarı yakınında Enes Kazak idaresindeki 16 VG 390 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Sebahattin Karakaş'ın (44) kullandığı 16 VZ 053 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Karakaş yönetimindeki araç, çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklendi.

Kazada yaralanan sürücü Karakaş ile aynı araçta bulunan Hasan (48) ve Oğuzhan Yanar (24), olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olay nedeniyle bölgede bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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