Bursa'da "18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü" etkinliklerle kutlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da "18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen programlar kapsamında Türk İslam Eserleri Müzesi'nde "Bursa Müzesi Envanterindeki Figürlü Türk Eserleri Fotoğraf Sergisi", İznik Müzesi'nde "Porselene Giden Yolda Mavi Beyaz Seramik Sergisi", Atatürk Evi Müzesi'nde de "Ressam Funda Ay Resim Sergisi" izlenime sunuldu.

Bursa Arkeoloji Müzesi'nde ise "Depodan Günışığına Geçmişin Hazineleri", "Antik Çağ'da Apollonia ad Rhyndacum Gölyazı Buluntuları", "Antik Çağda Apollonia ad Rhyndacum Gölyazı Buluntuları", "Hisarda Demir Çağ'dan Bizans'a Geçmişin İzleri" eserlerinin vitrin sergileri gerçekleştirildi.

Programlara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile davetliler katıldı.

Özer, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, Bursa'daki müzeleri geçen yıl 2 milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bursa Arkeoloji Müzesi'nde önemli eserlerin bulunduğunu belirten Özer, müzenin daha merkezi bir bölgeye taşınması durumunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.