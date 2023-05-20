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AK Parti Bursa İl Başkanlığı 54. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı

AA

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 54. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Öyle bir sonuç çıkaralım ki sandıktan, sesi sadece Ankara'dan duyulmasın, sesi sadece o kaos masasında duyulmasın. Berlin'de oturup, Paris'te oturup 'Erdoğan gitsin' diye manşet atanların odalarında duyulsun, merkezlerinde duyulsun." dedi.

Ala, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı 54. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkan tüm partililere teşekkür etti.

Seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 55'in üzerinde oy alması için çalışacaklarını belirten Ala, 28 Mayıs'taki seçime yeniden hazırlandıklarını söyledi.

Ala, herkese, sandığa giderek demokrasiye sahip çıkması çağrısında bulunarak, "Yurt dışında da bugün itibarıyla oy verme işlemi başladı. Lütfen buradan çıkınca yurt dışındaki akrabalarınıza telefon edin, bir hatırlatmada bulunun. Orada yoğun bir biçimde oy veriliyor şimdi. Gidip oylarını versinler. Oradan Türkiye'ye gelmiş olanlar varsa onlara da hatırlatırız. Onlar da lütfen gümrük kapılarına gidip oylarını versinler. Eğer gümrüklere gidecek durumları yoksa bizim partimiz, genel merkezimize ve illerde il başkanlığımıza durumu bildirsinler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyaya örnek olacak bir oy oranıyla seçerek yeniden kaptan köşküne oturtacaklarını dile getiren Ala, "Öyle bir sonuç çıkaralım ki sandıktan, sesi sadece Ankara'dan duyulmasın, sesi sadece o kaos masasında duyulmasın. Berlin'de oturup, Paris'te oturup 'Erdoğan gitsin' diye manşet atanların odalarında duyulsun, merkezlerinde duyulsun." ifadesini kullandı.

Efkan Ala, 28 Mayıs'ta hep birlikte sandığa sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Aksi takdirde daha oyların yüzde 30'u sayılmamışken çıkıp da belediye başkanlarına seçim sonuçlarını açıklattıracak kadar şirazesinden çıkmış bir rakiple karşı karşıyayız. Bakın rehavete yer yok. 'Yeniden seçim' diyorum. Yeniden seçimde rakibimiz var mı? Var. Eğer rakibiniz varsa rakibin olduğu yerde rehavete yer yok. Onun için yeni bir heyecanla, yeni bir anlayışla bu seçim sürecini inşallah yöneteceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu aldığını belirten Ala, şunları kaydetti:

"Milletimiz biliyoruz ki istikrardan yana inşallah oylarını kullanacak, istikrarın arkasında duracak. 'Başarılı bir şekilde Türkiye'yi bugünlere, bu kaos ortamı içinde bölgemizdeki bütün olup bitene rağmen bugünlere getiren, hedeflerine de götürür' diye istikrarın arkasında duracak inşallah. 'İstikrar' deyince sadece biz de değil, bütün dünyada Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı akla geliyor. Onun için de inşallah bunu yeniden bütün dünyaya göstereceğiz. Siz sandık başında sadece şuna bakın. Haklı olduğunuza inanıyorsanız güçlüsünüz. Sandık başında haklı olduğuna inanandan daha güçlü kimse yoktur."

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da AK Parti teşkilatlarının bir dava uğruna bir araya geldiğini ifade ederek, "Biz fikri harekete dönüştürerek milletimizin tercümanı olduk. Allah'a şükür bu zamana kadarki duruşumuzla, hareketimizle milletimizin gönlüne girdik." dedi.

Gürkan, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde sandıklara sahip çıkacaklarını, bu konuda tüm teşkilat mensuplarının üzerine düşeni yapacağını vurguladı.

Toplantıda, AK Parti MKYK üyesi olan ve 14 Mayıs'ta milletvekili seçilen Ayhan Salman ile AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da birer konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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