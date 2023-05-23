Bursa'da şarampole düşen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da şarampole düşen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA

Bursa'da şarampole düşen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde şarampole düşen minibüsteki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rafet K. (45) idaresindeki 16 SP 020 plakalı minibüs, Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolunda şarampole düştü.

Kazada, sürücü Rafet K. ile eşi Emine (44) ve oğlu Yunus K. (16) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan sürücü ve oğlunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Kaplumbağa Günü'nde Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki kaplumbağalara özel beslenme
YEREL HABERLER Dünya Kaplumbağa Günü'nde Bursa Hayvanat ...
Bursa'da eniştesini silahla öldüren sanık 16,5 yıl hapse çarptırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da eniştesini silahla öldüren sanık 16,5 yıl ...
Mudanya'da zeytin üreticilerine doğru üretim teknikleri eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mudanya'da zeytin üreticilerine doğru üretim ...
Otomotiv lisesi öğrencilerinden Togg'a yoğun ilgi
YEREL HABERLER Otomotiv lisesi öğrencilerinden Togg'a yoğun ilgi
Türk Mutfağı Haftası İznik'te kutlandı
YEREL HABERLER Türk Mutfağı Haftası İznik'te kutlandı
"Depreme Dirençli Bursa Paneli" tanıtım toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER "Depreme Dirençli Bursa Paneli" tanıtım toplantısı ...
Togg, Bursa'da otomotiv lisesi öğrencilerine tanıtıldı
YEREL HABERLER Togg, Bursa'da otomotiv lisesi öğrencilerine ...
"Yaren" leylek göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi
YEREL HABERLER "Yaren" leylek göl manzaralı yeni yuvasında ...
Bakan Varank, depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Varank, depremzedelerle buluştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da depremzedelerle buluştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da ...
Bursa'dan Çanakkale'ye kültür turları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa'dan Çanakkale'ye kültür turları devam ediyor
Bina duvarına çarpıp yaralanan şahin, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Bina duvarına çarpıp yaralanan şahin, tedaviye alındı
Depremzedeler için verilen konsere, bilet yerine yardım paketleriyle girdiler
YEREL HABERLER Depremzedeler için verilen konsere, bilet yerine ...
Macaristan'dan getirilen kızıl panda Bursa'daki yeni yuvasında
YEREL HABERLER Macaristan'dan getirilen kızıl panda Bursa'daki yeni ...
Ali Babacan, Bursa'da danışmanının babasının cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Ali Babacan, Bursa'da danışmanının babasının ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bursa'da cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bursa'da ...
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı kamyonetiyle sulama kanalına uçtu
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı kamyonetiyle ...
Bakan Varank'tan AB tescili yolundaki Gemlik zeytini üreticilerine ziyaret - Yeniden
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan AB tescili yolundaki Gemlik zeytini ...
Bakan Varank'tan AB tescili yolundaki Gemlikli zeytincilere ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan AB tescili yolundaki Gemlikli ...
Macaristan'dan Bursa'ya neslin devamı için erkek kızıl panda getirildi
YEREL HABERLER Macaristan'dan Bursa'ya neslin devamı için erkek ...
Gemlik zeytinine Avrupa Birliği tescili geliyor
YEREL HABERLER Gemlik zeytinine Avrupa Birliği tescili geliyor
47. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
YEREL HABERLER 47. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da Barakfakih Hazretlerini Anma Programı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da ...
Bakan Varank: Doğru netice sandıktan da çıkacak
YEREL HABERLER Bakan Varank: Doğru netice sandıktan da çıkacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.