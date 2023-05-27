Orhangazi'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla çalışma başlatan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli D.D'nin (45) evinde yaptıkları aramada 127 adet extacy hap ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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