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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde misafir öğrencilerin mezuniyet heyecanı

AA

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde misafir öğrencilerin mezuniyet heyecanı

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (ULUTÖMER), 2022-2023 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ULUTÖMER Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda, 162 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, akademisyenler ve idari personelin de katıldığı törendeki konuşmasında, ULUTÖMER’in 5 yıl içinde çok önemli mesafeler katettiğini vurguladı.

128 ülkeden 6 bin 500 civarında öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını aktaran Kılavuz, "70 bine yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerin yüzde 10’u misafir öğrenci statüsündedir. Bu, üniversitemiz için kıymetli bir orandır. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Eğitim öğretim konusunda gösterdiğimiz gayretin yanı sıra onları sosyal hayata ve iş dünyasına da hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözüne atıfta bulunan Rektör Kılavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, insanı insan olarak görür. Bizler de bu anlayış ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gönül coğrafyamızdan gelen her öğrencimize sahip çıkıyoruz. Bunu daha adil bir dünya düzeninin kurulabilmesi amacıyla yapıyoruz. Dünyanın geri kalanı hak, hukuk veya adalet aradığı zaman, Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden birinin muhalefeti ile her şey bir anda sona erebiliyor. Dünyanın bir yanda egemen güçleri var, öte yanda da ezilen ülkeleri var. Türkiye’miz, bu iki kutup arasında ortak noktayı bulabilmek için bir çözüm önerisi ortaya koymuş oluyor. İşte tam da üniversitemizdeki mini Birleşmiş Milletler tablosunu oluşturan öğrencilerimiz, gelecekte kendi ülkelerinde söz sahibi olmaya başladıklarında bu problemi çözebileceklerine inanıyoruz. Bu yüzden de kendimizi çok sorumlu hissediyoruz. Görevimizi yerine getirebilmek için canla başla çalışıyoruz."

ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız da görev yaptığı 4 yılda kurumda Türkçe öğrenen öğrenci sayısının 1472’ye ulaştığını bildirdi.

2023 yılı 5'inci kurs döneminde 98 ülkeden 162 öğrencinin mezuniyet sertifikası aldığını belirten Yediyıldız, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz Türkiye’nin en başarılı TÖMER'lerinin birinden mezun olmanın gururunu yaşıyor. Üniversitemizin farklı fakültelerinde tahsillerini yapmak üzere yine burada kalacaklar. Kursiyerlerimiz ULUTÖMER’de öğrendikleri Türkçe ile ülkelerinin sınırlarını aşarak, Türk dünyası ile tanışacaklar ve Türkçe öğretim yapan üniversitelerde tahsil yapma imkanına sahip olacaklar.

Sevgili öğrenciler, siz burada Türkçeyi belli bir düzeyde öğrenerek sertifika aldınız. Ancak dili geliştirmenin ömür boyu süren bir iş olduğu unutulmamalıdır. Türkçe dil yeteneğinizi geliştirmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bol miktarda kitap okuyun. Sizlere yardımcı olan kıymetli öğretmen arkadaşlarımıza ve bizlere desteklerini esirgemeyen üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyoruz."

Program, mezun öğrencilerin teşekkür konuşmaları ve müzik dinletileriyle sona erdi.

Törenin ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edildi.

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