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"Damak çatlatan" Bursa lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuldu

AA

"Damak çatlatan" Bursa lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuldu

BURSA (AA) - Bursa'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Osmangazi Belediyesi koordinasyonunda "Damak Çatlatan Bursa Lezzetleri" etkinliği düzenlendi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tophane Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Bursa'nın dünyaca ünlü lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meşhur Bursa lezzetlerini tanıtan firmaların meydandaki stantlarını ziyaret etti.

Dündar, etkinliğin bu yıl ikincisi düzenlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gastronomi önemli bir konu başlığı. Bazı şehirler sadece gastronomiyle ön plana çıkıyor. Bursa'da tarih, doğa, deniz, inanç turizmi ve gastronomi mevcut. Bizler gastronominin ötesinde Bursa'nın tarihi kimliğinin ayağa kalkması için ciddi yatırımlar yaptık, yapıyoruz. Bursa tarihi kimliğiyle kendini öne çıkardı. Bugün düzenlediğimiz etkinliğe katılan Bursa'nın marka firmalarına çok teşekkür ediyoruz. Bursa’nın yöresel lezzetlerini tüm Türkiye ve dünyaya tanıtıyorlar. Burada Bursa'nın tahinli pidesi, Bağdat hurması, cantık, Bursa döneri, kara incir, baklava, kestane şekeri, Bursa bıçağı, zeytin, yerel lezzetler ve OSMEK kurslarımızda üretilen el işi ürünlerimiz tanıtılıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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