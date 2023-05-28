Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, oyunu kullandı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Osmangazi ilçesinde kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Aktaş, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 1056 numaralı sandıkta eşi Sevinç, oğlu Safa Hilmi ve kızı Sıla Aktaş ile oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi iki hafta önce yapılan seçimlerde bir adayın yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle seçimler bugün iki aday arasında yapılıyor. Bir önceki seçimde birden fazla oy pusulası vardı. Milletvekilliği için büyük bir liste vardı. Bu sefer biraz daha rahat. Nihayetinde milletimiz kararını verecek ve 13. Cumhurbaşkanımızın kim olduğu belli olacak. Ben hür iradesiyle sandığa koşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. An itibarıyla sandık görevlileri, okul sorumluları ve emniyet birimlerinden edindiğimiz bilgiye göre herhangi bir anormal durum söz konusu değil. En büyük temennimiz sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması. Demokrasinin gereği olarak milletin kararı her kararın üzerindedir."

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