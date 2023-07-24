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        AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Anadolu Ajansını ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:53
        AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Anadolu Ajansını ziyaret etti

        BURSA (AA) – AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kılıç, yaptığı açıklamada, tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla mesleğini icra eden basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ettiğini belirtti.

        AA Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da ajansın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

        Kılıç, Aksoy'a çiçek takdim ederek ajans çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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