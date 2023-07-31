Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 19:52
        Bursa'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Hüdavendigar Mahallesi 4. Sakin Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis, çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?

        Benzer Haberler

        13 yaşındaki Eda, 5 gündür kayıp
        13 yaşındaki Eda, 5 gündür kayıp
        İnegöl ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        İnegöl ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Kavgada kuzenini bıçakladı
        Kavgada kuzenini bıçakladı
        İnegöl'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        İnegöl'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Evine sığdıramadığı 2 binden fazla antika eşya, açtığı kafeye dekor oldu
        Evine sığdıramadığı 2 binden fazla antika eşya, açtığı kafeye dekor oldu
        KAYIP OLARAK ARANIRKEN ÇAYDA CESEDİ BULUNDU
        KAYIP OLARAK ARANIRKEN ÇAYDA CESEDİ BULUNDU