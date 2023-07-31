Bursa'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hüdavendigar Mahallesi 4. Sakin Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.