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        BUÜ'lü akademisyenin karın fıtığı için geliştirdiği projeye YÖK desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 13:22
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        BUÜ'lü akademisyenin karın fıtığı için geliştirdiği projeye YÖK desteği
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        BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Karaca tarafından karında fıtık oluşumunu engellemeye yönelik geliştirilen projenin, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Esra Karaca'nın 2023 yılı Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) "Akıllı ve Yenilikçi Malzeme" çağrı alanı kapsamında yürütücüsü olduğu "Fıtık Oluşumunu ve Cerrahi Adezyonu Önleyici Yerli Kompozit Mesh Tasarımı Üretimi ve Karakterizasyonu" başlıklı proje, YÖK tarafından destek almayı başardı.

        Üniversite bünyesinde multidisipliner bir çalışma olarak yürütülecek proje ekibinde Prof. Dr. Sunay Ömeroğlu, Prof. Dr. Bilgen Osman, Prof. Dr. R. Gözde Özalp, Doç. Dr. Özgen Işık ve doktora öğrencisi Araştırma Görevlisi Cansu Aras Gül yer alıyor.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Karaca, fıtık onarımının dünya çapında en yaygın cerrahi prosedürlerin başında geldiğini ve her yıl yaklaşık 20 milyon hastanın fıtık gelişimine bağlı ameliyat edildiğini belirtti.

        Karın duvarında oluşan defektin, "mesh" adı verilen bir tıbbi tekstil materyali implante edilerek onarılmasının da bu alanda yapılan en yaygın cerrahi müdahalelerden birisi olduğunu anlatan Karaca, şunları kaydetti:

        "Bununla beraber, kullanılan meshler ciddi adezyonlara neden olmaktadır. Daha önce fıtık ameliyatı olmuş hastaların yüzde 90'ından fazlasının ameliyat sonrası adezyon semptomları gösterdiği tespit edilmiştir. Adezyonlar ise kronik karın ağrılarına ve iç organlarda ölümcül tıkanıklıklara yol açabilmektedir. Yeni ürünler denenmesine rağmen, post operatif adezyon henüz başarıyla önlenememiştir. BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden Türkiye ile ilgili bir projeksiyon yapılarak, ülkemizde bir yılda kullanılan fıtık mesh sayısının 100 bin civarında olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle proje kapsamında geliştirilecek başarılı bir kompozit meshin, yurt dışından mesh ithalatını önemli oranda azaltacağı öngörülmektedir."

        Karaca, projede, karın fıtıklarının onarımında kullanılmak üzere çörek otu yağı içeren anti-adezyon özellikli nanolifli yüzey ile takviyelendirilmiş PP örme mesh yapıların geliştirilmesi ve kompozit meshlerin fıtık onarımı ve adezyon önleme performansının in vitro ve in vivo çalışmalarıyla değerlendirilmesini amaçladıklarını bildirdi.

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