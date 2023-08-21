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        Bursa'da kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 12:20
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        Bursa'da kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bir kıraathanede oturan T.Ö. (57) tanımadığı bir kişiyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, yanında bulunan tabancayla T.Ö'ye ateş etti.

        Yaralanan T.Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        T.Ö'nün ilk ifadesinde tartıştığı kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

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