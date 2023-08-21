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        Bursa'da yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:59
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        Bursa'da yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde şehir içi yolcu taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Dün akşam saatlerinde Hasanköy Mahallesinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 06 GE 4265 plakalı otomobil ile Kenan Uğurlu kontrolündeki 16 TCL 95 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Sevim Akman, M.A. ve M.A, hastaneye kaldırıldı.

        Sevim Akman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer yaralıların tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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