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        Bursa'da babasını öldüren annesini de yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bıçakladığı babasının ölümüne neden olan, annesini de yaralayan sanık 20 yıl 6 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:02
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        Bursa'da babasını öldüren annesini de yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası
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        Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Cem U, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık ile sanığın annesi Mürvet U'nun avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Eski beyanlarını tekrar eden sanık, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

        Müşteki avukatı, olay günü sanığın "bu gece her şey bitecektir" beyanlarıyla anne ve babasını öldüreceğini planladığını iddia etti. Sanığın babasını öldürdüğünü, annesini de öldürmeye teşebbüs ettiğini belirten avukat, bundan dolayı sanığın annesine karşı kasten yaralama suçundan değil, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

        Mahkeme heyeti, sanığı babasını öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Olay esnasında babanın karşı tarafa yönelik söylemlerinden ötürü haksız tahrik hükümleri uygulanarak ceza önce 24 yıla, ardından sanığın duruşmadaki davranışları dikkate alınarak 20 yıla indirildi. Sanığa annesine karşı eylemine dair de "kasten yaralama" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verildi.

        - Olay

        Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde geçen yıl şubat ayında Muhammed Cem U. evlerinde tartıştığı annesi Mürvet U. ve babası Halil U'yu bıçakla yaralamıştı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil U, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Muhammed Cem U. ise tutuklanmıştı.

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