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        Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

        Bursa'da 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 82-78 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 20:08 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:17
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        Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
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        Bursa'da 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 82-78 yendi.

        TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında, Bursaspor İnfo Yatırım ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

        İlk çeyreği 15-15 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın ilk devresini, Bahçeşehir Koleji 45-32 önde tamamladı.

        Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 60-50 üstün girdi.

        Karşılaşmanın son periyodunda rakibine geri dönüş izni vermeyen Bahçeşehir Koleji, maçı 82-78 kazandı.

        - Cevat Soydaş

        Eski milli basketbolcu Cevat Soydaş, Eskişehir amatör takımlarından Güllükspor'da başlayan ve Paşabahçe'de sona eren 19 yıllık aktif basketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giyme başarısı gösterdi.

        Sırasıyla Eskişehir Güllük, MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ, OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oynayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Belediyespor'da antrenörlük yaptı.

        1975-1984 yıllarında 9 sezon boyunca TOFAŞ formasını taşıyan Soydaş, 221 maç ile TOFAŞ tarihinde en çok maç oynayan 5. oyuncu ve attığı 3 bin 498 sayı ile de Murat Konuk'un ardından en çok sayı kaydeden 2. oyuncu olma özelliğini taşıyor.

        Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumdu.

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