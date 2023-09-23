GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Harmancık ilçesinde Kütahya sınırına yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde Kütahya sınırına yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü ile Harmancık ilçesi arasındaki Küplü mevkisinde başlayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bursa ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin çok sayıda arazözle yürüttüğü söndürme çalışmasına uçak ve helikopterle destek verildi.
Kütahya sınırı yakınında 3,5 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.