Bursa ve çevre illerde Gazze'de hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

Cuma namazının ardından cami bahçesinde gıyabi cenaze namazı kılan grup, tekbir getirdi. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan gruptakiler Filistin'e destek ve İsrail'i protesto içerikli sloganlar attı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan platformun İcra Heyeti Başkanı Murat Eryağan, Gazze'de bütün insanlığın gözü önünde dünyada eşine benzerine rastlanmamış ve rastlanamayacak bir vahşetin yaşandığını söyledi.

Eryağan, İsrail'e ABD ile İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin destek verdiğini belirterek "Filistin topraklarının tamamı işgal altındadır. Hudutları belirli olan Gazze, 360 kilometrekarelik yüz ölçümü ve 2,5 milyon insanın yaşadığı dünyanın en büyük açık hava hapishanesi durumundadır. Gazze'nin dünya ile bağlantısı yoktur. İşgalci İsrail, Filistinlileri kalan bir avuç topraklarından kovma, yok etme stratejisini, Filistin topraklarında son yaptığı bu eylemlerle fiilen yürürlüğe sokmuştur. Aksa Tufanı Operasyonu buna verilen bir cevaptır." diye konuştu.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

- Eskişehir

Dede Korkut Parkı'ndaki Mihriye Hatun Camisi'nde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eskişehir İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Mustafa Özkan, namazın ardından yaptığı konuşmada, yaklaşık iki haftadır en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahitlik edildiğini dile getirdi.

Gazze'de dünyanın gözleri önünde katliam yapıldığını belirten Özkan, "Bu vahşet, Filistin halkı için yeni bir şey değil. İnsanlığın yalnız bıraktığı Filistin, bu şoke edici katliamları 75 yıldır yaşamaktadır. Mescid-i Aksa'nın mahremiyeti 1948'den beri çiğneniyor. Barış şehri Kudüs, 75 yıldır mahzun. Yerleşimci çeteler, her gün Filistinlilerin evlerini ve mallarını gasbediyor." dedi.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de, tarihi Zağnos Paşa Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazına, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Namaz sonrası ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla caminin önünde toplanan grup, tekbir getirdi, slogan attı.

Balıkesir Sivil Toplum Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ersin Güçlü, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını katliam olarak nitelendirdi.

Dünyayı harekete geçmeye çağıran Güçlü, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum ve İslam ülkeleri uyku modundan çıkmalıdır. D-8 ülkeleri aktif hale getirilmeli ve İslam birliği kurulması için adımlar atılmalıdır. Filistin devletinin kendisini savunabilmesi için askeri yardımlar yapılmalıdır. İsrail'le bütün diplomatik ilişkiler kesilmelidir. İşgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız birleşik Filistin devleti kurulmalıdır. Zehirli bir hançer gibi kalbimize saplanan bu terör şebekesi haritadan silinmelidir." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda Milli İrade Platformu adına yapılan basın açıklamasında, İsrail tarafından Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamlar yapıldığını belirtildi.

Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenlerinin yürekleri yaktığı vurgulanan açıklamada, "Bütün dünya 11 gündür siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini artırmasına neden oluyor. Filistin'in kendisini bu işgalci ve soykırımcı İsrail'e karşı savunması meşrudur ve desteklenmelidir. Filistin direnişini selamlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etkinliğe, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, MHP İl Başkanı Talha Özkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Yalova

Yalova Merkez Camisi'nde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cuma namazının ardından cami avlusunda toplanan grup, duaya eşlik etti.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası Cevdet Aydın Parkı'na geçen grup tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Müftü Yılmaztürk'ün dua etmesiyle sona eren programa AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.