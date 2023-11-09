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        Bursa'da su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Bursa'nın İznik ilçesinde su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:54
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        Bursa'da su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın İznik ilçesinde su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Muharrem Yardımcı (45) idaresindeki 26 YC 414 plakalı otomobil, Çiçekli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yardımcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yardımcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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