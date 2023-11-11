Şehit er Yusuf Sel'in hayatını anlatan kitap tanıtıldı

Bingöl'de 1996 yılında şehit olan komando er Yusuf Sel'in hayatını konu alan "Kırmızı Çizgili Beyaz Gömlek" kitabının tanıtımı yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi'nde düzenlenen etkinlikte, yazar Şifanur Özçelik Şirin, şehit Yusuf Sel'in annesi Kadriye Sel, kardeşleri Erol ve Fatih Sel ile Yasemin Arslan, yeğenleri Duru, Sümeyye Sel, Yusuf Efe Sel, Bensu ve Berra Arslan'ın da katılımıyla kitabını imzaladı.

Kitabın tanıtımında konuşan Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, 2021'de hazırlanan "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" isimli kitabın birkaç ay sonra basılması planlanan ikincisinde yer alacak Yusuf Sel'i anlatan "Kendi Öyküsünü Yazan Şehit" hikayesinin romana dönüştürülerek basıldığını anlattı.

İkinci kitapta 41 şehidin öyküsünün yer alacağını belirten Anbarcıoğlu, "Bu öykülerden biri de şu anda tanıtımını yaptığımız kitapta anlatılan rahmetli Yusuf Sel kardeşimizin hikayesi. Şu anda kitap basım aşamasında, matbaaya veriyoruz. İnşallah bu kitap da birkaç ay sonra elimizde olacak." dedi.

Üçüncü kitabın kendisini vatanına adayan gazileri anlatacağı bilgisini veren Anbarcıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz burada öncelikle Yusuf Sel için toplandık. Yusuf, ikinci kitabımızda anlattığımız 41 şehidimizden biri. Bu kitapta Şifanur arkadaşımız Yusuf Sel'in hikayesini hazırladı. Yürekleri yakan olaylarla karşılaştık bu öykülerin röportajlarını yaparken, gerçekten parçalandık. Ama esas o anneler, eşler, çocuklar ne haldeydi bunu bilmemiz lazım. Onun genç nesillere aktarılabilmesi için yazıya dökülmesi lazımdı. Biz bu işe gönüllü olduk. Bizler bunları yazarken her birimizin gönlünde müthiş kahramanlık destanlarının olduğunu gördük ama bazı olaylar var ki inanın insanın aklı almıyor. Kur'an'da Bakara Suresi'nde, 'Allah yolunda öldürülenler için 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.' ifadesini biz yüzlerce kez yaşadık."

"Kırmızı Çizgili Beyaz Gömlek", 1996 yılında Bingöl'de şehit olan Yusuf Sel'in hayat hikayesini 64 mektupla anlatıyor. Yazar Şifanur Özçelik Şirin, Sel'in yakınları ve arkadaşlarıyla yaptığı röportajlardan yola çıkarak hayat hikayesini ve şehadete erişini şehidin ağzından aktarıyor.