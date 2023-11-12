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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:11
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Can Mavisu, Erhan Gürsel, Göksun Öz

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Floyd 6, Ömer Utku Al 5, Michineau 20, Enes Berkay Taşkıran 9, Semih Erden, Brown 28, Mutaf 5, Metin Türen 2, Hamilton 18

        Bahçeşehir Koleji: Arca Tüloğlu 3, Muhammed Baygül 5, Hadi Özdemir 8, Akif Egemen Güven, Boutsiele 15, Taylor 12, Scrubb 10, Berkay Candan 2, Cavanaugh 10, Bouteille 26

        1.Periyot: 27-24

        Devre: 53-48

        3.Periyot: 81-70

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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