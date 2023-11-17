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        Bursa'da Tacikistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tacikistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:53 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:53
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        Bursa'da Tacikistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tacikistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Tacikistanlı Alisher Tuychiev, yabancı plakalı tırını önceki gün Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisindeki tır parkına park etti.

        Tırın uzun süre parkta beklemesi üzerine parkın görevlisi, aracın kapılarını açıp şoförle konuşmak istedi.

        Görevli, şoförün tırın yatak kısmında hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine tır parkına gelen polis ve sağlık ekipleri, Tuychiev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tuychiev'in cenazesi, tırdaki incelemelerin ardından otopsi yapılmak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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