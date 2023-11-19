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        Bursa'da istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 00:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:41
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        Bursa'da istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü.

        Vanimehmet Mahallesi 124'üncü Sokak'ta sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü.

        Sokak'ta çukurlar oluşurken, park halindeki 4 araçta çukurlara saplandı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, çöken istinat duvarının yanındaki 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Araçlar vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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