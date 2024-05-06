Bursa'da evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradı

İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde başlayıp 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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