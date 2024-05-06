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        Bursa'da evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde başlayıp 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 23:19 Güncelleme: 06.05.2024 - 23:19
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        Bursa'da evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde başlayıp 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 2 eve daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evler kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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