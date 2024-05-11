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        Balıkesir'de motokuryelik yaptığı esnada öldürülen üniversite öğrencisi, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cenazesi (20), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:45
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        Balıkesir'de motokuryelik yaptığı esnada öldürülen üniversite öğrencisi, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cenazesi (20), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

        Karesi ilçesi Emir Sokağı'nda dün bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Mustafakemalpaşa'daki baba ocağına götürüldü ve helallik alındı.

        Öğle vakti Muradiyesarnıç Mahallesi meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında Akman'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Akman'ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

        - Olay

        Henüz 5 gün önce işe giren ve siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'a, E.Ö. (17) adlı kişi, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırılmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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