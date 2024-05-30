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        LÖSEV, Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsünü tanıttı

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Bursa'da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü ile ilgili tanıtım toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:52
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        LÖSEV, Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsünü tanıttı
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        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Bursa'da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü ile ilgili tanıtım toplantısı düzenledi.

        LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, enstitünün ısrarla "Her şey, en iyisi olsun" dedikleri bir proje olduğunu söyledi.

        Bağışçılara teşekkür eden Ezer, "Enstitüden tüm lösemili çocuklarımız faydalanabilecek. Değişerek ve gelişerek tamamen ücretsiz hizmet vereceğiz. Her türlü konaklamalarını, yol paralarını, beslenmelerini, giysilerini, harcamalarını biz karşılayacağız." dedi.

        Ezer, enstitünün yapımının ağustos ayında tamamlanmasının planlandığını, eylülde ise törenle açılışını yapacaklarını dile getirdi.

        Yüksek teknolojiyle hayata geçirdikleri projede hiçbir masraftan kaçınmadıklarını vurgulayan Ezer, şöyle konuştu:

        "El işi atölyeleri, sanat atölyeleri olacak. Mutlaka her türlü eğitimin çok üst derecede vereceği bir sınıfları olacak. Bunlardan çok sayıda var, bu şekilde tasarladık. Mutlaka kütüphanesi olacak, bilim yuvası olacak. Yüksek teknolojiyle, yapay zekayla ama tarihini, özellikle yakın tarihini de bilen çocuklar yetişecek. Oyun odaları olacak. Çocuklar için hayallerini gerçekleştirecekleri oyun odaları olacak. Kafeteryalar olacak ama kafeteryaların daha arkasında çok güzel mutfaklar yaptık. Hem annelerin üretim mutfakları hem de uğraş atölyeleri olacak. Çocuklar için ayrı üretim mutfakları yaptık. Onlar da doğal gıdayla iç içe büyüsünler. İnşallah hepsini birebir aynen hayata geçireceğiz. Amfi tiyatro yaptık, burası devam ediyor. İstiyoruz ki çocuklarımızın serbest kürsüleri olsun, tiyatroları olsun, müzikalleri olsun. Gece gündüz kendilerini ifade etsinler, eğlensinler, hayata bağlansınlar. Konferans salonu olacak ve akustiği de çok güzel yapılıyor. Ülkemize inşallah böyle bir tesisi kazandıracağız."

        Ezer, çocukların ister yatılı ister günübirlik aileleriyle gelerek eğitim alabilecekleri, hayvanlarla, biyoçeşitlilikle, doğal ortamla, tarım arazileri ve spor merkezleriyle dolu bir tesis olacağını sözlerine ekledi.

        Toplantıya, LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler, çocuklar ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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