Bursa ve çevre illerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Yalova ile Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları düzenlendi.

Tarihi Heykel Meydanı'nda bir araya gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kurum ve kuruluş müdürleriyle vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar ellerinde bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Aksoy, 15 Temmuz'un rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı bayrağın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş olan aziz milletin gurur günü olduğunun altını çizdi.

15 Temmuz'un, kuşaklar boyu anılacak ve anlatılacak bir destan günü olduğuna değinen Aksoy, "Darbeyle, terörle, istikrarsızlıkla, hiçbir fitneyle bu milletin iradesi kırılamayacaktır. Tarihin her döneminde, her tehditte milletimizin gösterdiği vatan sevgisi 15 Temmuz'da da görülmüştür. Aynı bilinç, irade ve kararlılık, demokrasi nöbetlerinde, her yıl 15 Temmuz anmalarında görülmektedir. 15 Temmuz, bu yüzden demokrasi bayramıdır. Milli bayram ruhuyla kutlanmakta, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir kez daha haykırılmaktadır." diye konuştu.