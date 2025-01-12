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        Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka:

        Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, "Burada (Balkanlar'da) yaşayan Türklerin hiçbiri devlete sahip değil, yani bir azınlık statüsündeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 22:05 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:05
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        Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka:
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        Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, "Burada (Balkanlar'da) yaşayan Türklerin hiçbiri devlete sahip değil, yani bir azınlık statüsündeyiz." dedi.

        Damka, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Balkanlar'da Türk kültürünü, Türkçeyi ve milli kimliği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Damka, bu dönemde çok güçlü olduklarını belirterek, "Hiçbir zaman bu kadar milli benliğimize sahip çıkmadık. Şimdi çok daha güçlüyüz. Çok daha diri, çok daha iri ve ne istediğimizi bilen bir Balkan toplumu var. Bunu sadece Kosova için sınırlandırmak istemiyorum. Bunu Balkanlar'ın tümüyle sınırlandırmak istiyorum. Çünkü artık önümüzdeki dönemde ana vatanımızla işbirliği içerisinde farklı evrelere geçeceğiz." dedi.

        Balkanlar'da yaşayan Türklerin azınlık statüsünde olduğunu aktaran Damka, şunları kaydetti:

        "Burada yaşayan Türklerin hiçbiri devlete sahip değil, yani bir azınlık statüsündeyiz. Bulgaristan'da da öyle, Kosova'da da öyle, Makedonya'da da öyle, Batı Trakya'da da öyle, Romanya'da da öyle. Bu ülkelerdeki bu statüdeki Türk toplumunu bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunun ilk başlangıç noktası belki Balkanlar'daki Türk siyasilerin platformunu oluşturarak yola çıkmamız gerekiyor. Bulgaristan'daki Türk toplumuyla Kosova'daki Türk toplumu yani siyasitçiler birbirini iyi tanımalı, birbirinin sorunlarını iyi bilmeli. Batı Trakya ve Kuzey Makedonya için de öyle. Eğer biz bu birlikteliğimizi Balkanlar'da ortaya koyarsak ana vatanımızda istişare etmemiz, ana vatanımızda çözüm üretmemiz çok daha kolay olacaktır. Bunu inşallah biz başlatacağız. Ana vatanın desteğiyle bunu başlatacağız. Muhakkak güzel sonuçlar elde edeceğiz."

        Balkanlarda Türk yatırımcılarının daha fazla arttırılması konusunda çalışmalarının olacağını vurgulayan Damka, "Türk iş adamı Balkanlar'da rahat eder. Türk iş adamı Balkanlar'da rahat iş yapar. Bu bölgeyi bilen binlerce gencimiz var. Bunları değerlendirmemiz gerekecektir. Hem Türk yatırımcısına geç olmadan hemde bize geç olmadan o bölgeye gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Damka 9 Şubat'ta yapılacak seçimlere de değinerek, "İlk defa 4 yılı tamamlayan bir hükümet olacak. Bizler de bu 4 yıl içerisinde hükümetin bir ortağı olarak hizmet etmeye çalıştık. Halkımızın yanında, Türk toplumu ve özellikle Kosova'nın bütününün yanında olmaya çalıştık. Hem mecliste hem de hükümette yürütmüş olduğumuz ve görevinde bulunduğum Kalkınma Bakanlığı içerisinde Kosova hükümetine ve Türk toplumuna hizmet ettik." dedi.

        Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, en büyük güçlerinin birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

        Gözgeç, Bursa'nın bir Balkan şehri olduğunu belirterek, Türk yatırımcıların Kosova'da yatırım yapması ve ekonomik işbirliğinde bulunmasının önem arz ettiğini belirtti.

        Ziyarete, Kosava Bursa Fahri Başkonsolosu Fahrettin Gülener, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri ile AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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