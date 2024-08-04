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        Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:06
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        Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Celepler Mahallesi yakınındaki tarım arazisinde balya makinesinin alev alması sonucunda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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