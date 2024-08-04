Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Celepler Mahallesi yakınındaki tarım arazisinde balya makinesinin alev alması sonucunda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
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