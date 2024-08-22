Bursa'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 206 polis adayı, törenle mezun oldu.

Bursa POMEM Müdürü Orhan Başaran, 30'uncu dönem mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 10 ay süren teorik ve uygulamalı eğitimin ardından 206 adayın mezun olmaya hak kazandığını aktardı.

Başaran, emniyet müdürlüğünün kuruluşundan bugüne kadar özgürlük ve güvenlik dengesini temel ilke olarak benimsediğini belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğü, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları alanında hizmet üretmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak adalet ve güvenlik ordusuna katkıda bulunan birey ve toplum odaklı polislik anlayışıyla birlikte temel hak ve özgürlüklerin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için yasalar çerçevesinde güvenlik hizmeti sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Başaran, emniyet genel müdürlüğünün başarısının mezunların aralarına katılmasıyla daha da artacağını ifade etti. Aralarına katılan 206 personelle iftihar ettiğini vurgulayan Başaran, yeni meslektaşlarına da şu tavsiyelerde bulundu: "Meslek hayatınız boyunca vatandaş memnuniyetini ön planda tutan keyfilikten uzak özgürlük ve güvenlik dengesini kurarak insan haklarına saygılı ve hukuk devleti ilkelerine bağlı bir yaklaşım içerisinde görev ifa edeceğinize, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak ortamın hazırlanması adına mesai kavramı gözetmeden gece gündüz büyük fedakarlıklarla çalışacağınıza olan inancım tamdır. Görevinizin ifası sırasında vatandaşın güvenini kazanmayı ve ne pahasına olursa olsun hak ve adaletten ayrılmamayı görev biliniz. Vatandaşlarımıza her zaman güler yüzlü ve sevecen davranınız. Unutmayın vatandaşın destek ve güvenini aldığınız sürece başarı kaçınılmaz olacaktır."​​​​​​​