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        Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri Harmancık Eko Turizm Tesisleri'nde misafir edildi

        Bursa'da 61 engelli çocuk ve aileleri, Harmancık Belediyesi tarafından Eko Turizm Tesisleri'nde misafir edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 22:07 Güncelleme: 22.09.2024 - 22:25
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        Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri Harmancık Eko Turizm Tesisleri'nde misafir edildi
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        Bursa'da 61 engelli çocuk ve aileleri, Harmancık Belediyesi tarafından Eko Turizm Tesisleri'nde misafir edildi.

        Büyükorhan Harmancık Yerel Eylem Grubu (BÜHAR) faaliyeti çerçevesinde Özel Gereksinimli Çocuk Anneleri Derneği (ÖZGEÇDER) işbirliği ile engelli 61 çocuk ve anneleri tesislerde ağırlandı.

        Özel gereksinimli çocuklar, tesislerde Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan tarafından karşılandı.

        Çocuk ve annelerini ağırlayan Başkan Arıkan, gazetecilere, engelli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Çocukların yaşamlarına değişiklik katmak istediklerine vurgu yapan Arıkan, "Sosyal hayata adaptasyon sürecinde onlar için bir dokunuş yapmak istedik. Böylesi anlamlı sosyal projelere ev sahipliği yapmaya ve iştirakçi olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve ailelerini ağırlamaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

        Tesislerde konaklayan çocuklarla aileleri hem doğanın tadını çıkardı hem de başkan Arıkan'ın çaldığı bağlama eşliğinde oyun oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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