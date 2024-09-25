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        51. MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1 Ekim'de başlayacak

        İnegöl'de 51.'si organize edilen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 1 Ekim'de açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:46
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        51. MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1 Ekim'de başlayacak
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        İnegöl'de 51.'si organize edilen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 1 Ekim'de açılacak.

        İnegöl Belediyesinin açıklamasına göre, Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden olan ve 160 ülkeye ihracatı olan ilçede, sektör temsilcileri ve paydaşları yeniden fuar heyecanı yaşayacak.

        Yeni sezonun trendlerinin sunulacağı, özgün tasarım ve modellerin ilk kez sergileneceği fuar, 1 Ekim Salı günü başlayacak.

        Tamamı İnegöl firması 145 üreticinin stant açacağı fuarda, yeni sezonun modelleri ve renkleri tanıtılacak. Aynı zamanda İnegöl'de mobilya AVM'ler, mobilya mağazaları ve binlerce üretici firma, 5 Ekim'de sona erecek fuar boyunca misafirlerini ağırlayıp ürünlerini sunacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sektörle ilgili tüm profesyonelleri, evlenecek gençleri ve evini yenilemek isteyenleri fuara davet etti.

        Fuar için hem organizasyon anlamında hem de mobilyacıların yeni trendlerini sunma konusunda hazırlıklarını tamamladığını belirten Taban, "İnegöl'de yüzyıllardır ahşap işlenerek sanata dönüştürülüyor. Osmanlı döneminden başlayan kadırgalara kürek üretme serüveni, bugünlere modern mobilyalar halinde geliyor." ifadelerini kullandı.

        Kentte binlerce firma, girişimci ve marka olduğunu dile getiren Taban, şunları kaydetti:

        "Gayretle yeni yeni ürünler oluşturularak bu işin modası belirleniyor. Ben bu vesileyle şehrimizdeki tüm mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi bir değer oluşturmakta İnegöl mobilyası. 1-5 Ekim'de gerçekleştireceğimiz mobilya fuarında da misafirlerimiz burada yeni modelleri, ergonomik, tasarımsal anlamda öne çıkmış, günümüz şartlarında akıllı mobilya konseptlerini görecek. Bizler bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş insanlarını, yeni evlenecekleri ve evini yenilemek isteyenleri şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Burada sadece mobilya değil, şehir anlamında da keyifli bir hafta geçireceklerini ifade edebilirim. Şehrimizin turizm alanlarını gezip gastronomi değerlerini deneyimleyebilirler. Bu vesileyle fuarımızın şehrimize, mobilyacılarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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