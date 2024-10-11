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        BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde, klarnet sanatçısı Yağızcan Keskin sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 02:33 Güncelleme: 11.10.2024 - 02:48
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        BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde, klarnet sanatçısı Yağızcan Keskin sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Tolga Atalay Ün yönetti.

        Klarnet sanatçısı Keskin, "Sihirli Flüt Operası Uvertürü", "1 Numaralı Senfoni" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

        Konser sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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