Bursa'da seyir halindeki servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa-İstanbul kara yolu Dürdane mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen servis otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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