Bursa'da seyir halindeki servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Bursa-İstanbul kara yolu Dürdane mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen servis otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü, aracı yol kenarında durdurarak işçilerle indi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince çevre güvenliğinin sağlandığı bölgede, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın, cep telefonuyla görüntülendi.
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