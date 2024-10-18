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        Bursa'da tekstilcinin arkadaşıyla kurguladığı "kapkaç" oyununu polis bozdu

        Bursa'da, sanal kumar borcu olduğu iddia edilen tekstilci iş adamının bunu eşinden saklamak için arkadaşıyla kurguladığı "kapkaç" oyunu, polisin dikkatinden kaçmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:05
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        Bursa'da tekstilcinin arkadaşıyla kurguladığı "kapkaç" oyununu polis bozdu
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        Bursa'da, sanal kumar borcu olduğu iddia edilen tekstilci iş adamının bunu eşinden saklamak için arkadaşıyla kurguladığı "kapkaç" oyunu, polisin dikkatinden kaçmadı.

        Osmangazi ilçesinde 15 Ekim'de C.K. adlı iş adamının Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında kapkaça uğradığı ihbarında bulunması üzerine bu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Polise bilgi veren tekstilci iş adamı C.K, İstanbul'a iş anlaşması için gitmek üzere kendi otomobiliyle terminale geldiğinde aracından indiğini, yemek için yakındaki alışveriş merkezine giderken elindeki 58 bin avro bulunan çantanın bir motosikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını söyledi.

        Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, motosikletliyi yakalamak için kameralardan geldiği yönü bulmaya çalıştı.

        - Bu kez "mağdur" kapkaççıyı takip etti

        Yaklaşık 100 adres ve 10 kilometrelik alandaki güvenlik kameraları incelendiğinde, motosikletlinin terminale doğru geldiği, C.K'nin ise onu takip ettiğini belirledi.

        Olayın kurgu olabileceği şüphelerinin artması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, İ.M.A. adlı "kapkaççının" C.K. ile 15 yıllık arkadaş olduğunu tespit etti.

        C.K'nin sanal kumar borcunu eşinden saklamak için arkadaşıyla kurguladığı öne sürülen "kapkaç" nedeniyle, "suç uydurma" gerekçesiyle iki arkadaş gözaltına alındı.

        Polise ifade veren C.K, 1 milyon liranın üzerinde borcu olduğunu, bunu eşine söyleyemediği için evden "İstanbul'a iş anlaşmasına gidiyorum." diyerek paralarla çıktıktan sonra arkadaşıyla kurguladıkları "kapkaç" planını uyguladıklarını anlattı.

        İ.M.A'nın ise C.K'nin ricasını kıramadığı için bu oyuna ortak olduğunu söylediği öğrenildi.

        Güvenlik kameralarının kayıtlarında, İ.M.A'nın terminale doğru motosikletle gittiği, C.K'nin otomobiliyle onu takip ettiği, iş adamı yol kenarında dururken motosikletlinin para dolu çantayı "kapkaç" yaparak uzaklaştığı, C.K'nin onu kovaladığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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